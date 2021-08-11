РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 авг. В подмосковных Котельниках обновили дорожную разметку возле образовательных учреждений к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городе продолжаются работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков у школ и детских садов.

Глава Котельников Сергей Жигалкин проверил ход выполнения работ. Вместе с ним были активные жители города, родители учеников местных школ и детских садов.

На данный момент выполнено большинство работ у муниципального детского сада «Детство», а также у частных детских садов «Любимка» и «Сказка».

Около школы №3 обновили пешеходную разметку, а также заменили старые знаки и улучшили видимость существующих.

Жигалкин вместе с директором школы №3 Еленой Ивановой обсудил замену тротуара, который проходит вдоль школьной территории. Его сделают до 25 августа. Ранее этот вопрос поднимали на заседании правительства Московской области.

Необходимые меры, касающиеся безопасного передвижения пешеходов всех возрастов, в частности, детей дошкольного и школьного возраста, были выполнены сотрудниками дорожного отдела около всех социальных объектов городского округа.