РИАМО - 11 авг. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 3222 пациентов, с начала пандемии инфекцию победили 1 398 507 человек, сообщает оперштаб столицы.

За минувшие сутки в городе выявили 2076 новых случаев Covid-19, в медучреждения госпитализировали 765 человек. В настоящее время на ИВЛ находятся 369 пациентов.

Умерли за прошедшие сутки 58 человек, у них была подтверждена пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус. Всего с начала пандемии в городе умерло 26 367 пациентов с Covid-19.

Всего в городе выявлено 1 533 056 случаев заболевания.

Защититься свое здоровье от коронавируса позволит вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах мегаполиса.

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11 АВГУСТА

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3222 человека выздоровели после Covid‑19 в Москве. В настоящее время на ИВЛ находятся 369 Covid‑пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 21 571 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 054 больных. В Москве - 2 076.

- Стал известен процент эффективности вакцины «Спутник V» против дельта‑штамма Covid‑19. От тяжелого течения инфекции может защитить только вакцина.

- Гинцбург заявил, что назальная форма «Спутника V» готова к клиническим испытаниям. Испытания будут стоить около 400 млн рублей.