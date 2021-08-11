РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В Подольске начались торги по разработке проектно-сметной документации на строительство лыжероллерной трассы со спортивным комплексом в Дубровицком лесу, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

В поселке Дубровицы находится одна из лучших в России школ олимпийского резерва по лыжным гонкам. Для летних тренировок спортсменам приходится уезжать на лыжероллерные трассы в другие города, а это большие расходы. Поэтому решили лыжероллерную трассу сделать в Дубровицком лесу недалеко от СДЮШОР на месте зимней лыжной трассы. Пока там нет даже освещения.

В текущем году выделили средства на разработку проектно-сметной документации. Начальная цена торгов составляет 7,8 млн рублей. Реализация всего проекта обойдется примерно в 360 млн рублей за 2 года с областными деньгами и при софинансировании из муниципального бюджета. Администрация округа проведет конкурс и до конца текущего года получит проектно-сметную документацию.

Также по результатам голосования на портале «Добродел» за обустройство лесных зон второе место занял Дубровицкий лес. В 2022 году планируется включить строительство трассы и благоустройство леса в госпрограмму Московской области, это даст дополнительное финансирование.

«Сейчас эта трасса открыта и после ее обновления ничего не изменится. На лыжной трассе все занимаются в зимнее время: и любители, и профессиональные спортсмены, так все и останется», - сказала Назаров.

На трассе планируется благоустройство, строительство раздевалок, прокат лыжероллеров и лыж. Согласно проекту, там будет асфальтированная трасса по маршруту действующей лыжной трассы. Она станет круглогодичной и освещенной.

Зимой можно будет кататься на лыжах, летом - на роликах и лыжеролеерах. Длина трассы составит 5 км. Она будет состоять из петель 1,5, 3 и 5 км. Можно будет выбрать себе любую дистанцию. Одновременно на ней сможет находиться порядка 50 человек.

Трассу планируют сделать пригодной для проведения соревнований различного уровня и сертифицировать для этого.

Также в текущем году спорстменам СШОР по лыжным гонкам купили около 15 пар инвентаря с ботинками, креплениями, палками стоимостью 1,2 млн рублей. Его будут использовать лучшие спортсмены. В СШОР 7 ребят разного возраста являются победителями первенства России. У каждого спортсмена должно быть 2-3, а то и 4 пары лыж для разных погодных условий и трасс.