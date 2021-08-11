РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В поселке Дубровицы Подольска к сентябрю отремонтируют хоккейную площадку, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров.

В настоящее время идут работы по строительству хоккейной площадки в поселке Дубровицы. Жители несколько лет просили ее обновить, так как старая пришла в негодность. У нее накренились борта, стало неровным покрытие. В текущем году на ремонт выделили муниципальные средства.

Уже заасфальтировали площадку, уложили бордюр. На следующей неделе ожидается поставка самой коробки, планируют ее установить и уложить резиновое покрытие. К сентябрю современная хоккейная коробка должна быть готова. На ней также можно будет играть в баскетбол и футбол в летнее время.