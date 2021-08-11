РИАМО - 11 авг. Исследование, проведенное производителем электроники Honor, показало, что только 8% родителей в России собираются покупать книги и учебные пособия к началу учебного года. Об этом пишет Газета.ru.

В рамках исследования были опрошены студенты и родители школьников из разных городов России. Больше половины из них рассказали, что в преддверии 1 сентября гораздо важнее купить новый гаджет. Это связано с тем, что не исключено очередное введение дистанционного образования.

Так, 56% опрошенных планируют приобрести себе или ребенку различные устройства, в том числе ноутбук (34%), смартфон (26%), планшет (11%), смарт-часы (11%) и беспроводные наушники (6%).

Канцелярию собираются купить 15% россиян, а 13% подберут новый гардероб себе или ребенку. Только 8% купят книги и учебные пособия.

Почти 55% россиян считают ноутбук главным помощником в получении знаний. На втором месте смартфон, а на третьем – планшет.