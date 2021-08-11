РИАМО - 11 авг. В Москве за минувшие сутки подтвердили 2076 новых случаев коронавируса, всего в мегаполисе было выявлено 1 533 065 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В городе проводится кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и пунктах вакцинации в общественных местах.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко подчеркнул, что в РФ следует готовиться к всплеску заболеваемости Covid-19 среди детей после 1 сентября.

За сутки на территории РФ зафиксирован 21 571 новый случай коронавируса, из них 8,1% пациентов не имели клинических проявлений инфекции. Также за сутки умерли 799 Covid-пациентов, полностью выздоровели 20 067 человек.

С начала пандемии в России выявлено 6 512 859 случаев заболевания, скончался 167 241 человек, выздоровели 5 808 777 пациентов.

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