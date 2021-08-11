РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 авг. В лицее №5 Королева обустроили новые классы, чтобы избежать второй смены, сообщает пресс-служба городской администрации.

Лицей №5 является одним из самых популярных в Королеве и с каждым годом количество учеников в нем растет.

В этом году в лицей придут учиться 229 первоклассников. Из-за увеличения числа учеников возникла угроза введения второй смены. Родители обратились к главе города Александру Ходыреву с просьбой решить проблему.

По поручению главы была проведена оптимизация помещений лицея, увеличено количество учебных кабинетов с обязательным соблюдением федеральных образовательных стандартов, требований Роспотребнадзора и других надзорных ведомств.

В каждом классе появятся интерактивные и маркерные доски, специальные ноутбуки для учителей. Также в рамках цифровой образовательной среды в кабинете информатики поставят новые компьютеры.

Полное обновление завершится уже в ближайшие дни. Благодаря этой работе второй смены в лицее №5 не будет.

Первого сентября лицей примет порядка 1,6 тыс. учеников.