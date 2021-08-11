РИАМО - 11 авг. Вертолет Московского авиационного центра доставил в столичное медучреждение мужчину с сильными ожогами, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Санитарный вертолет МАЦ забрал пациента утром в среду с аэродрома Остафьево, куда его доставили после пожара в Иванове.

В полете мужчину сопровождали врачи, которые поддерживали и контролировали его состояние.