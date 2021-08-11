РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Подрядчик сделает бордюры вокруг поля в ФСК «Заречье» микрорайона Климовск Подольска безопасными, сообщил депутат округа Олег Паскарь.

По многочисленным обращениям жителей Паскарь вместе с исполняющим обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеславом Назаровым и депутатом Александром Дудкиным проверил ход выполнения работ по ремонту беговых дорожек в ФСК «Заречье».

«Жителей очень беспокоят бордюры, которые установили вокруг поля. Подрядчик пообещал сделать так, чтобы они стали безопасными», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».