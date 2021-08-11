РИАМО - 11 авг. Новый формат магазинов – дисконты – открывает Павловопосадская платочная мануфактура. Тип магазинов будет зависеть от сорта продукции, представленной в них, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Раньше в разных торговых точках мануфактуры были представлены товары 1 и 2 сортов. Теперь торговля переводится в более удобный формат. В фирменных магазинах можно будет купить товары 1 сорта, а также будут дисконт-магазины с продукцией 2 и 3 сорта.

Вся продукция, выпускаемая Павловопосадской платочной мануфактурой, маркируется тремя сортами: 1 сорт – высший, соответствует всем стандартам. Его можно приобрести в фирменных магазинах, на интернет-ресурсах и маркетплейсах.

2 сорт – стандартный. К нему предъявляют иные нормы, чем к первому. Узнать его можно по розовой бирке, где указан стандартный сорт. Такие изделия могут иметь изъяны, часто невидимые глазу. Эта продукция стоит дешевле, чем товары 1 сорта.

3 сорт – бракованная продукция. Ее часто используют при создании одежды, аксессуаров и декора.

Данный формат дисконтов на сегодняшний день запущен в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время мануфактура планирует открыть 4 магазина с продукцией 2 сорта в Москве, а еще 5 – в Санкт-Петербурге. Магазины-дисконты, где можно приобрести 3 сорт продукции, продолжат работу в Санкт-Петербурге, Реутове и Павловском Посаде.

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