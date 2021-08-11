РИАМО - 11 авг. В рамках профилактического мероприятия «Вело-мототранспорт» с 6 по 8 августа в столице к административной ответственности привлечены более 3 тыс. участников дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Из них привлекли к ответственности 1 261 водителя мототехники и 1 789 лиц, которые управляли мопедом, велосипедом, самокатом или иным средством передвижения, в том числе имеющим электропривод.

При этом 1 084 административных материала было составлено за нарушения правил работниками сферы доставки.

70 нарушений ПДД пресечено со стороны детей, также выявлено передвижение 6 водителей мототранспорта в состоянии алкогольного опьянения.

Водителям вело- и мототранспорта напомнили, что на улицах и дорогах столицы следует быть предельно внимательными, всегда надевать защитную экипировку и не нарушать ПДД.