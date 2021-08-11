РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Депутаты вместе с заместителями главы Подольска вручили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями будущим первоклассникам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева принято решение вручить к началу нового учебного года рюкзаки с канцелярскими принадлежностями будущим первоклассникам из семей, состоящих на учете в органах социальной защиты.

Заместители главы администрации Подольска и депутаты 10 августа присоединились к поздравлениям детей и их семей, пожелав им хорошей учебы и крепкого здоровья.

Одними из первых вручили канцелярские принадлежности первый зампред совета депутатов округа Любовь Ушанева и замглавы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.