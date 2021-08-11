РИАМО - 11 авг. В рамках реконструкции набережной Москвы-реки в районе Филевского парка обустроят велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Этап реконструкции уже согласован, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Работы затронут территорию вдоль реки от Новофилевского до Берегового проезда.

По велосипедной части дорожки организуют двустороннее движение и введут ограничение скорости. Также там планируют установить дорожные знаки и нанести разметку.

«В последние годы в столице появляется все больше мест для отдыха и занятий спортом. Так, для гостей города и его жителей создаются современные благоустроенные пространства на свежем воздухе, где появляется возможность пройтись пешком, покататься на велосипедах, роликах и самокатах», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он рассказал, что на участке организуют прибрежное пространство, а еще – сделают спортивную и детскую площадки. Благоустройство затронет порядка 27 тыс. кв. м территории. Ее озеленят, установят декоративные элементы и малые архитектурные формы.

Для удобства гостей и жителей столицы на набережной разместят стелы, парковку велопроката, оснащенную информационным терминалом и модульные скамейки.

Кроме того, на объекте проложат инженерные сети: дождевую канализацию, кабели линий электроснабжения и сети наружного освещения.

Безопасность на набережной обеспечат благодаря системе видеонаблюдения. Она будет контролировать общественные зоны и основные пути перемещения граждан.