РИАМО - 11 авг. Доклинические испытания назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» проведены, она готова к клиническим испытаниям, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас уже полностью прошла доклиника. Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний», - сказал Гинцбург в интервью газете «Известия».

Он уточнил, что испытания будут стоить около 400 млн рублей.

«Мы ожидаем, что финансировать эти исследования будут московские власти, так как Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины, и в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов, и в другие проекты», - отметил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи

По его словам, продолжаются испытания вакцины на подростках. У центра есть 2 варианта препарата: разведенный в концентрации 1:10 и в концентрации 1:5. По первому варианту нет никаких побочных эффектов, зато есть очень сильный иммунный ответ. По второму – отмечается повышение температуры.

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