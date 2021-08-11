РИАМО - 11 авг. В 27 парках столицы можно поиграть в большой или настольный теннис. Там установлено свыше 150 столов для пинг-понга и создано 26 кортов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетители парков могут выбрать зоны как с платным, так и с бесплатным входом.

Столы для игры в настольный теннис размещены в 25 парках. Например, 10 столов есть у центрального входа в Парк Горького. Еще 2 игровые площадки находятся в парке «Северное Тушино». На главной аллее Перовского парка расположены 8 столов. А в Нескучном саду для пинг-понга установили 40 столов.

Попробовать свои силы или отточить мастерство в большом теннисе москвичи и гости города могу в 12 парках.

Так, например, в сквере по Олонецкому проезду есть 3 корта. Еще по 2 корта можно найти в Нескучном саду и в «Сокольниках». В Измайловском парке оборудованы 4 площадки, а в саду имени Баумана – одна.

Найти площадки недалеко от дома, узнать о прокате и графике работы можно на сайте городских парков.