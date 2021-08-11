РИАМО - 11 авг. С начала этого года в столице заключили брак вечером или ночью 145 пар, церемонии после захода солнца проводят во Дворце бракосочетания №1 и на станции метро «Маяковская», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чаще всего пары предпочитали заключать брак ночью в феврале, марте и июне этого года. Такие церемонии дают возможность пожениться без лишней суеты или позволить себе необычный наряд. Например, не так давно на ночную церемонию во Дворце бракосочетания №1 пришли молодожены в халатах и тапочках.

Большинство пар предпочитает регистрировать брак вечером с 18:00 до 21:00. Но в праздничные или популярные даты молодожены подают максимально возможное число заявлений на ночные и вечерни церемонии.

Ближайшие бракосочетания в ночные часы на станции метро «Маяковская» проведут 22 августа, 12 сентября и 21 ноября. Время для церемонии выбрали специально, чтобы не мешать пассажирам станции.

Подать заявку на заключение брака вечером или ночью можно на портале госуслуг, mos.ru и в отделении ЗАГС.