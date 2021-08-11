РИАМО - 11 авг. Представители TikTok подтвердили блокировку хештегов, связанных с тематикой «синего кита», по требованию Роскомнадзора. Эксперты считают, что это и новые нормы контроля соцсетей приведут к уменьшению опасного контента, пишет газета «Известия».

В конце июня сообщение о запрещенном контенте по теме суицида в Роскомнадзор направила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, в нем же содержалась информация о хештегах в TikTok. В конце июля ведомство ответило ассоциации, что 11 таких хештегов удалено.

«На основании ряда решений Роспотребнадзора интернет-страницы социальных сетей TikTok и Instagram, приведенные в вашем письме, были внесены в Единый реестр запрещенной информации», — отмечено в письме замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера.

Группы смерти в соцсетях ведомство начало выявлять с февраля 2017 года. Всего было выявлено и удалено свыше 10 тыс. сообществ, личных страниц пользователей и отдельных постов.

С 1 февраля текущего года по закону, принятому Госдумой, на соцсети возложили обязанность самостоятельно оценивать и блокировать запрещенный контент. В сентябре должны вступить в силу подзаконные акты, тогда ведомство начнет формировать реестр соцсетей.

«Мы ждем от Роскомнадзора дальнейших мер, направленных на реализацию этого закона. В комплексе с недавно принятым законом о создании юридических лиц IT-компаний в России это позволит создать механизм, который защитит пользователей Сети от распространения опасного контента», - подчеркнула глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Раньше каждая платформа сама определяла какой контент можно, а какой нельзя пропускать. Материалы, нарушающие политику площадки, блокировались.

«Теперь перечень четко определен законодательно: помимо довольно традиционных, там есть пункты, оценка которых может представлять значительные трудности, например, «информация, направленная на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», - пояснила преподаватель Moscow Digital School, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович.

Это может создать сложности для соцсетей в процессе идентификации контента, но площадка имеет право обратиться в Роскомндазор, чтобы разрешить сложности.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин считает, что закон позволит сократить количество запрещенного контента в соцсетях.