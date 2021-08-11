РИАМО - 11 авг. Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании на улице Рабочей в поселке Мещерское городского округа Чехов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 18:05 10 августа. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кровли здания. В 19:30 огонь локализовали на площади 3 тыс. кв. м. В 20:03 ликвидировали пожар, а в 23:50 – последствия возгорания.

В результате данного происшествия погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара принимали участие 32 человека и 9 единиц техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 36 пожаров, их тушили 315 человек и 90 единиц техники.