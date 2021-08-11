РИАМО - 11 авг. В конце сентября в столице выпустят лимитированный тираж транспортной карты «Тройка» с фотографией районного парка или сквера, созданного по программе «Мой район», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самый эффектный снимок выберут в рамках конкурса.

«Фотографии будут принимать с 11 по 23 августа, обязательное условие — на снимке должна быть одна из 12 новых районных достопримечательностей», — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе выбрали парки и скверы, которые появились или прошли реконструкцию по программе «Мой район». Список мест, которые можно сфотографировать, доступен на сайте https://www.mos.ru/city/projects/troika_moyraion/. Среди них парк Северного речного вокзала, «Яуза», экотропа на ВДНХ и другие.

Голосование за лучший снимок пройдет на портале «Активный гражданин» с 30 августа по 20 сентября. Фото используют для создания дизайна карты «Тройка». Автора самого лучшего снимка наградят сертификатом на 50 тыс. рублей. Его можно будет потратить на покупку фототехники.

В прошлом году участники подобного конкурса отправили свыше 350 снимков. Победу одержала фотография парка «Ходынское поле», ее снял Александр Любарский.

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