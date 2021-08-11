РИАМО - 11 авг. Законопроект о повышении размера минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей планируется внести в нижнюю палату парламента в среду, пишет газета «Известия».

Если данный документ будет принят, то он должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

На сегодняшний день МРОТ в целом по стране составляет 12 792 рубля, региональные значения данного показателя разнятся.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов напомнил, что у ряда регионов РФ есть право устанавливать свой уровень МРОТ, но он должен быть не ниже федерального. Так, в столице он составляет 20 589 рублей, в Санкт-Петербурге — 19 190 рублей

«В большинстве регионов МРОТ составляет порядка 13 тыс. рублей. Это крайне низкая величина. Когда миллионы граждан получают такую зарплату за вычетом подоходного налога, это недопустимо», - отметил Нилов.

По финансово-экономическому обоснованию предложения, на увеличение размера МРОТ понадобятся дополнительные финансовые затраты, они составят 1,2 трлн рублей, где 348,7 млрд - из федерального бюджета, 232,5 млрд - из региональных, 581,3 млрд - из внебюджетного сектора. При этом дополнительными доходами названы средства Фонда национального благосостояния.

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