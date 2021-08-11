РИАМО - 11 авг. Для участия в электронном голосовании на выборах этой осенью москвичам необходимо пройти регистрацию до 23:59 13 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самый простой способ подать заявление (на участие в голосовании - ред.) через приложение «Моя Москва» — нажать на баннер на главной странице приложения», — говорится в сообщении.

Кроме того, зарегистрироваться на онлайн-голосование можно в приложении «Госуслуги Москвы». В разделе «Услуги» надо выбрать «Подача заявления на дистанционное электронное голосование». Регистрация доступна также можно на портале mos.ru.

Этой осенью с 17 по 19 сентября в стране пройдут выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в районах Ломоносовский, Новогиреево, Гагаринский и других будут выбирать депутатов Мосгордумы. В районе Щукино выберут муниципальных депутатов.

Отдать свой голос в дистанционном формате могут граждане России с регистрацией в Москве, которым в день голосования уже исполнилось 18 лет. Участникам также необходимо иметь полную учетную запись в личном кабинете на портале mos.ru.