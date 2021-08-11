РИАМО - 11 авг. Комитет по конкурентной политике Московской области в июле-августе провел опрос на портале «Добродел» о качестве услуг связи в Подмосковье, большинство опрошенных жителей (66%) – удовлетворены услугами своего оператора связи, сообщили в пресс-службе комитета.

В опросе приняли участие более 1 тысячи жителей, пользующиеся услугами следующих операторов связи: Tele2 (22%), МТС (27%), «МегаФон» (21%), «Билайн» (23%), Yota (5%) и «Тинькофф Мобайл» (1%), другие (1%).

«Большинство опрошенных жителей (66%) – удовлетворены услугами своего оператора связи. При выборе оператора связи определяющими для респондентов являлись следующие факторы: стоимость услуг (31%), зона покрытия (25%), скорость интернета (22%), качество обслуживания (18%) и др. (4%)», - сказали в пресс-службе.

При этом свыше половины опрошенных жителей (54%) меняли оператора мобильной связи. При этом у большинства опрошенных (68%) проблем при смене оператора не возникало, еще 22% - потребовалось больше времени, чем ожидали, только 10% отметили, что процесс смены оператора был очень трудозатратен.

Высокие цены и неудобные тарифы

Также респонденты выявили ряд недостатков: плохое качество связи и интернета (34%), навязывание дополнительных платных услуг, в т.ч. подключение платных услуг без уведомления и изменение тарифа оператором (24%), высокие цены (12%), неудобные тарифы без возможности настраивания «под себя» (7%), низкое качество обслуживания клиентов (6%), включение в тариф услуг, которыми жители не пользуются (4%), неожиданные списания денег со счета (3%). Лишь 10% опрошенных указали на отсутствие недостатков у операторов связи.

Большая часть опрошенных (65%) наряду со стандартными пакетами услуг хотели бы иметь возможность формировать пакет услуг самостоятельно.

Подавляющее большинство респондентов (86%) сталкиваются с нежелательными звонками с неизвестных номеров и спам-звонками, 14% - сталкиваются время от времени. 82% опрошенных считают, что блокировка спам-звонков должна быть бесплатной услугой. Еще 13% не отвечают на незнакомые звонки или уже имеют функцию блокировки спама в своем телефоне. Лишь 5% опрошенных готовы оплачивать операторам связи блокировку спам-звонков.

При звонке в службу поддержки абонентов 70% опрошенных считают в той или иной степени бесполезными системы голосовых сообщений и искусственного интеллекта. Из них 33% не могут решить проблему, 20% не получают необходимую информацию и не могут связаться с оператором по поддержке. У 17% опрошенных общение с голосовым помощником вызывает затруднения. Лишь 30% считают голосовые сообщения службы поддержки операторов связи полезными.

Ранее РИАМО сообщало, что со 2 по 6 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 23 закупки в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе объявлено 14 закупок на оказание услуги по предоставлению региону кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.