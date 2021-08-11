РИАМО - 11 авг. В среду вечером пробки на столичных дорогах могут достичь 7 баллов. Утром ситуацию на дорогах оценивают в 2 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас затруднено движение транспорта по шоссе Энтузиастов, Волгоградскому проспекту и Ярославскому шоссе. На Ленинском проспекте, Звенигородском шоссе и Мосфильмовской улице автомобили едут свободно.

Вечерние пробки могут быть частично вызваны дорожными работами. Они идут на 82 км (внутренняя сторона), 31 км и 53 км (обе стороны) МКАД, проспекте Мира (Северянинский путепровод), Большом Каменном мосту, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.