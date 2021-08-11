РИАМО - 11 авг. Заморозка считается самым эффективным способом заготовки ягод на длительный срок. Для этого лучше всего использовать специальные герметичные контейнеры, сообщила РИАМО волонтер Клинского центра социального обслуживания населения Лариса Тарасова.
Она отметила, что при заготовке домашней продукции можно быть уверенным в ее натуральности.
Диетолог Елена Соломатина также рассказала РИАМО, какие ягоды лучше всего подходят для заморозки.
Чтобы ягоды не потеряли свои полезные свойства, их нужно замораживать быстро, а размораживать медленно. Такой способ заготовки считается оптимальным.
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