РИАМО - 11 авг. Заморозка считается самым эффективным способом заготовки ягод на длительный срок. Для этого лучше всего использовать специальные герметичные контейнеры, сообщила РИАМО волонтер Клинского центра социального обслуживания населения Лариса Тарасова.

Она отметила, что при заготовке домашней продукции можно быть уверенным в ее натуральности.

Диетолог Елена Соломатина также рассказала РИАМО, какие ягоды лучше всего подходят для заморозки.

«Лучше всего такой способ работает с ягодами, которые содержат мало жидкости. Среди них вишня, малина, слива и другие. Собирать их следует в сезон, когда они накопили в себе достаточно полезных компонентов. После размораживания ягода утратит свой презентабельный внешний вид, но сохранит свои полезные элементы», — отметила Соломатина.

Чтобы ягоды не потеряли свои полезные свойства, их нужно замораживать быстро, а размораживать медленно. Такой способ заготовки считается оптимальным.