РИАМО - 11 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Химки реализован объект, выставленный на продажу, по цене в 3 раза выше начальной стоимости на аукционе, сообщает пресс-служба комитета.

Продажа имущества посредством публичного предложения предусматривает последовательное снижение начальной цены до минимальной стоимости предложения, но не ниже 50% от стартовой цены (более 6 млн руб.).

Нежилое помещение площадью 85,6 кв. м расположено в Химках на улице 9 Мая, в 3 км от МКАД.

Минимальная цена продажи лота составляла 3 млн руб. В продаже посредством публичного предложения приняли участие 14 инвесторов. По итогам конкурентной борьбы цена за лот превысила минимальную в 3 раза.

Таким образом, бюджет г.о. Химки получит дополнительный доход в размере более 9 млн руб.

Кроме того, комитетом во взаимодействии с муниципальными образованиями Подмосковья в 2021 году уже реализовано 32 объекта и выставлено на продажу 13 объектов посредством публичного предложения.

Ранее РИАМО сообщало, что со 2 по 6 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 23 закупки в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе объявлено 14 закупок на оказание услуги по предоставлению региону кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.