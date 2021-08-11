РИАМО - 11 авг. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, касающегося некачественно оказанных услуг ООО «Медицина 24/7» в столице, сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его передали в центральный аппарат СК России решением руководителя ведомства после его личной встречи с родственниками пострадавших и погибших после лечения в клинике пациентов.

Кроме того, в СМИ прошла информация о том, что помимо ненадлежащего оказания услуг имело место мошенничество с имуществом. Например, имущество умершего в клинике Владимира Арцибашева оказалось в руках чужих людей, связанных с клиникой.

В соответствии с этим Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад, где будет информация о проведенных следственных действиях и назначенных экспертиза. Он также поручил изучить и оценить сведения СМИ относительно мошенничества.