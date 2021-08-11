РИАМО - 11 авг. Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл «Бенфике» в матче на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает kp.ru.

Игра завершилась со счетом 0:2.

Главный тренер красно-белых Руй Витория не справился с первым евроэкзаменом, а столичная команда потерпела четвертое поражение в 5 последних играх.

Из основного состава московского клуба в группе Лиги чемпионов выступали Зобнин, Джикия, Крал, Понсе, Мозес и травмированный Промес. Остальные игроки команды еще ни разу не выходили на поле в игре такого уровня, и более опытная лиссабонская команда без проблем обыграла «Спартак».

После вылета из Лиги чемпионов красно-белые автоматически попали в Лигу Европы.