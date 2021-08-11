РИАМО - 11 авг. Родильные дома и перинатальные центры столицы продолжают подключать к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), в настоящее время подключили 95% учреждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ближайшее время мы завершим процесс подключения родильных домов и перинатальных центров столицы к единой цифровой платформе», - сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с помощью ЕМИАС медицинскую историю ребенка ведут в цифровом формате с самого рождения. Родителям доступна информация о здоровье ребенка в электронной медкарте.

Кроме того, у врачей есть доступ к электронным медкартам пациенток, где указана информация о протоколе родов и есть партограмма.

В настоящее время ЕМИАС внедрили во всех поликлиниках и в большей части городских стационаров. Система позволяет повысить качество медпомощи пациентам, освобождая врачей от бумажной работы.

65% стационаров Москвы подключили к ЕМИАС>>