РИАМО - 11 авг. Опубликована закупка на строительство школы на 825 мест в городском округе Чехов, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Школа будет располагаться по адресу: Чехов, мкр №5, ул. Московская.

Строительство школы осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и городского округа Чехов.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

Ранее РИАМО сообщало, что со 2 по 6 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 23 закупки в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе объявлено 14 закупок на оказание услуги по предоставлению региону кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.