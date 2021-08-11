РИАМО - 11 авг. Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе в среду, пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице температура может подняться до плюс 22-24 градусов, а в Подмосковье - до плюс 21-26 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет порядка 60%.

Такая погода считается комфортной для большинства жителей.

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