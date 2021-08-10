РИАМО - 10 авг. Количество муниципалитетов, находящихся в «красной» зоне рейтинга Госжилинспекции по ремонту подъездов уменьшилось на 12 округов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В области продолжается приемка подъездов, отремонтированных в рамках губернаторской программы. По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, инспекторы контролируют не только сроки, но и качество проведения управляющими организациями региона соответствующих работ.

«В общей сложности приемку прошли 46,5% от всех запланированных на 2021 год подъездов – на 11,5% больше, чем двумя неделями ранее. В них ремонтные работы проведены на должном уровне, отвечающем пожеланиям самих жителей», – подчеркнула Федина.

Кроме того, ведомством проведен детальный анализ выполнения плана ремонта в разрезе муниципалитетов. На его основании инспекторы составили и еженедельно обновляют соответствующий рейтинг.

Поскольку времени на завершение ремонта в запланированных подъездах у управляющих организаций становится все меньше, нижняя граница «зеленой» зоны рейтинга по выполнению планов повышена до 90%. В «желтой» зоне оказываются муниципалитеты, в которых план выполнен от 50% до 90%, а те, чей процент исполнения ниже 50%, сохраняют места в «красной» зоне.

В топе по-прежнему остались Луховицы, Люберцы и Серебряные Пруды, но уже со 100%-ным выполнением плана. Все запланированные подъезды отремонтированы и во Власихе, которая на этой неделе переместилась в «зеленую» зону из «красной». Свои места в числе лидеров, тоже улучшив позиции, сохранили городские округа Талдомский (96%), Ленинский (95%) и Чехов (92%).