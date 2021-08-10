РИАМО - 10 авг. Определен подрядчик на проектирование и строительство школы в Королеве, по итогам аукциона победила компания «Автобытдор», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект образования будет построен по госпрограмме. Согласно техзаданию, новое здание школы на улице Академика Легостаева рассчитано на 825 учеников. В нем разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские для практических занятий, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, административные и вспомогательные помещения.

Территория вокруг здания будет благоустроена. Там появятся площадки для занятия спортом и зоны для игр малышей.

Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.