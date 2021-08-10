РИАМО - 10 авг. Экоактивистку Ольгу Кузьмину, которую сняли с дерева в московском парке, арестовали на шесть суток, сообщает ТАСС.

Решение принял Бабушкинский суд столицы. Ее арестовали за неповиновение полиции.

Она залезла на дерево в Бабушкинском парке и не желала оттуда спускаться.

Ряд Telegram-каналов сообщал, что таким образом женщина протестовала против строительства дома около парка. Женщину сняли с дерева с помощью пожарной лестницы. В руках у нее был арбалет.

В Москве женщина залезла на дерево с арбалетом. ВИДЕО>>