РИАМО - 10 авг. Благоустройство детской площадки, расположенной на улице Гагарина, 38 в Реутове, закончится в августе, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Проверил продвижение работ председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Станиславом Каторовым. На обновление площадки выделили 4,4 млн рублей.

Как рассказала жительница дома Валентина Чернова, обновления площадки она и соседи ждали давно, об этом неоднократно говорили и на встречах с местными властями. Здесь обустраивается игровая зона, устанавливаются различные элементы и уже засеивают газон.

Всего в Реутове до конца года появятся 7 новых игровых площадок: три – в северной части города, четыре – в южной. На эти цели из бюджета городского округа в текущем году выделено 30 млн рублей.