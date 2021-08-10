РИАМО - 10 авг. В этом году в Подмосковье планируют выделить участковым уполномоченным 29 квартир в 14 городских округах, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На сегодняшний день ключи получили уже 15 сотрудников в 9 городских округах.

Правительство РФ предложило внести изменения в федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации». Такую помощь обсуждали и в подмосковном парламенте.

Председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов отметил, что в 2020 году вступил в силу федеральный закон, который позволил органам местного самоуправления направлять средства на обеспечение участковых уполномоченных полиции служебным жильем.

«Тогда же мы приняли изменения в региональное законодательство. В регионе 2018 участковых, 375 из которых нуждаются в жилье», - сказал Баранов.

Согласно законопроекту, нуждающиеся в жилье полицейские смогут выбрать между тем, чтобы получить единовременную выплату или готовую квартиру.