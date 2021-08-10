РИАМО - 10 авг. Восстановлен ряд дальних пригородных поездов на Савеловском направлении, 10 – 13, 16 – 20 августа будут восстановлены все электропоезда на участке Дмитров – Каналстрой, сообщает пресс-служба ЦППК.

В связи с этим ранее назначенные компенсационные автобусы курсировать не будут.

Внимание пассажиров обратили на то, что путевые работы на участке Талдом – Вербилки Савеловского направления продолжаются. 10 – 13, 16 – 20 и 23 августа поезд №6367 «Савелово – Савеловский вокзал» отправлением в 11:39 перенесен на 10:32. В связи с перерывом в движении с 10:32 до 15:31 назначен компенсационный автобус «Савлово – Вербилки» в 13:20 с остановками в 13:30 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка), в 13:50 – «Талдом» (ж/д станция), в 14:00 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка), в 14:05 – «Власово» (ж/д станция), в 14:10 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка), в 14:15 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.