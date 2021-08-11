РИАМО - 11 авг. В Москве стартовала трехлетняя программа ликвидации бесхозных байпасов теплосетей, за это время специалисты собираются ликвидировать 80 объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что ликвидация пройдет в 6 столичных округах. С 2014 года в столице убрали 142 участка байпасов.

«80 уберем до конца 2023 года. Бесхозные байпасы портят внешний вид дворовых территорий и создают неудобства для жителей», - сказал Бирюков.

Он отметил, что байпас представляет собой временный трубопровод теплосетей, который располагается над землей. Часто они появляются во время ремонта или стройки. Это позволяет не прекращать подачу тепла и горячей воды. Но многие организации не убрали эти объекты по завершению работ.

Бирюков отметил, что убирать будут только бесхозные участки конструкций.​