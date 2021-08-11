РИАМО - 11 авг. В Москве стартовала трехлетняя программа ликвидации бесхозных байпасов теплосетей, за это время специалисты собираются ликвидировать 80 объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что ликвидация пройдет в 6 столичных округах. С 2014 года в столице убрали 142 участка байпасов.
Он отметил, что байпас представляет собой временный трубопровод теплосетей, который располагается над землей. Часто они появляются во время ремонта или стройки. Это позволяет не прекращать подачу тепла и горячей воды. Но многие организации не убрали эти объекты по завершению работ.
Бирюков отметил, что убирать будут только бесхозные участки конструкций.
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