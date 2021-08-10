РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. В подмосковной Балашихе инвесторы приступили к разработке проекта реконструкции очистных сооружений в квартале Акатово и установке системы очистки воздуха для того, чтобы снизить воздействие предприятия на окружающую среду, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник глава Балашихи Сергей Юров в ходе рабочего визита посетил данный объект, оснащенный новейшим технологическим оборудованием, который позволяет обрабатывать большие объемы воды, а также держать себестоимость кубометра очищаемых стоков на приемлемом уровне с высоким качеством очищенной воды на выходе из очистных сооружений. Юров посмотрел, как проводится технологический процесс на объекте, а также лично убедился, что качество переработанных сточных вод соответствует всем нормативам.

«Это важное сооружение. Оно не только очищает воду, но и находится в историческом квартале Акатово. Мы не можем позволить, чтобы загрязнения попали в нашу городскую экосистему. Очистные сооружения непосредственно сами осуществляют очистку сточных вод из Балашихи, а дальше доводят их до состояния практически питьевой воды. Сейчас к этой работе проверяющие органы предъявляют огромные требования», - сказал Юров.

Он добавил, что сейчас инвесторы приступают к разработке проекта реконструкции очистных сооружений в квартале Акатово, а также установке системы очистки воздуха для того, чтобы снизить воздействие предприятия на окружающую среду.

В ходе визита глава Балашихи также посетил Фенинскую канализационно-насосную станцию, где проводится масштабная реконструкция. Ремонт ведут без технологической остановки объекта.

В 2021 году продолжились работы по переоснащению и замене труб. Обновить планируется 2,3 тыс. м. В текущем году планируют полностью заменить насосное оборудование, электрику, поставить систему автоматики, которая позволит контролировать и уровень стоков, и степень загрязнения, автоматически очищать их. Также планируется установить систему очистки воздуха. Все работы по модернизации завершат в 2022 году.