РИАМО - 10 авг. Со 2 по 8 августа в столице по результатам теоретического экзамена из 376 человек, ранее лишенных права управлять транспортными средствами, 143 получили положительную оценку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Всего за прошедшую неделю экзаменационными подразделениями ГИБДД проведено более 9 тыс. экзаменов на право управления транспортным средством.

При этом с первого раза теоретическую часть экзамена сдали 1712 человек (41%), а практическую – 819 человек (16%).

С марта 2022 года в России государственные и частные медклиники обяжут оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей серьезных заболеваниях, при которых нельзя управлять авто.

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