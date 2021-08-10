РИАМО - 10 авг. Московская область вошла в топ самых креативных регионов, это стало известно после подведения итогов заявочной кампании первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

С 15 июня по 6 августа в информационной системе фонда зарегистрировались свыше 38 тыс. авторов проектов из 84 субъектов страны. В финал вышли более 12 тыс. из 83 регионов. Подмосковье вошло в топ регионов, которые отправили на грантовый конкурс более 200 заявок.



Впервые претендовать на государственную поддержку при реализации творческих инициатив смогли не только негосударственные некоммерческие организации, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальные предприниматели.

Больше всего заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (22,9% от общего количества заявок), фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства (19,2% заявок), проектов креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр (18,5% от общего количества заявок).

Также популярным оказался запрос на поддержку проектов в области культуры и академического (классического) искусства (12,8% заявок).

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