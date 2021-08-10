РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. В текущем году в ходе модернизации Фенинской канализационно-насосной станции Балашихи полностью заменят насосы, электрику и оборудование автоматизации, все работы по реконструкции объекта планируют завершить в 2022 году, сообщил глава округа Сергей Юров.

Во вторник Юров в ходе рабочего визита посетил данный объект. Ежесуточно через Фенинскую КНС проходит более 60 тыс. куб. м стоков. Она работает с 1971 года и давно нуждалась в модернизации.

«Благодаря поддержке правительства Подмосковья в прошлом году мы начали здесь ремонтные работы. Выполняем реконструкцию без остановки технологического процесса станции. В этом году планируем полностью заменить насосы, электрику и оборудование автоматизации, чтобы перевести часть процессов в автоматический режим. Завершить все необходимые работы планируем в 2022 году», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Фенинская канализационно-насосная станция - самое крупное сооружение городского округа по перекачке хозяйственно-бытовых стоков. Штат его сотрудников составляет около 30 человек. Предприятие замыкает систему водоотведения перед передачей стоков на очистные сооружения АО «Мосводоканал».

В ходе визита Юров также посетил и очистные сооружения в квартале Акатово.