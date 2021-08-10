РИАМО - 10 авг. Свыше 100 жителей Ленинского округа привели в порядок береговую линию Тарычевского пруда в Видном. Мероприятие организовано в рамках Всероссийского экологического марафона «Дни зеленых действий», сообщает пресс-служба городского округа.

В генеральной уборке набережной приняли участие куратор экомарафона в Подмосковье – председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова, замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов, глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, депутаты Мособлдумы и совета депутатов округа, общественники и активисты.

«Тарычевский пруд – одно из любимых мест отдыха наших жителей. Сегодняшняя акция – это только первый шаг к обустройству данной территории. В 2022 году в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» здесь появится благоустроенная набережная», – пояснил глава муниципалитета.

В ходе субботника было собрано и вывезено 40 кубометров отходов. Вблизи пруда установили удобные контейнеры для раздельного сбора мусора.

«Экомарафон – это не только субботники, это широкий круг мероприятий, пропагандирующих бережное отношение к окружающей среде. Очень радостно видеть интерес молодежи и семей с детьми к теме экологии», – отметила Полякова.