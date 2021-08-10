РИАМО - 10 авг. Вечером во вторник в Подмосковье до 9 часов 11 августа ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.

При грозе нужно соблюдать ряд правил: не прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом и под высокими металлическими конструкциями. Лучше всего спрятаться под кустарником.

При дожде нужно по возможности оставаться дома или в укрытии и использовать средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги.

Также в непогоду нужно следить за сообщениями МЧС России. В случае необходимости обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.

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