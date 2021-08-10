РИАМО - 10 авг. В Международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина прошла акция «В отпуск - без долгов!», ее провели судебные приставы Московской области совместно с линейным управлением МВД России. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В ходе акции судебные приставы рассказывали гражданам, как при помощи информационных ресурсов ФССП России узнать о наличии либо отсутствии задолженности по исполнительным производствам и произвести ее погашение.

В этот раз в аэропорту должников не было обнаружено. А вот в июле житель Подмосковья не смог вылететь за границу из-за задолженности по алиментам в размере 160 тыс. рублей. Мужчина длительное время уклонялся от исполнения своих обязательств по выплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

Должник не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю, старался скрыть доход. В рамках исполнительного производства судебный пристав применил к должнику меры принудительного исполнения, в том числе временно ограничил мужчину в праве выезда за пределы РФ. В сезон отпусков данная мера оказалась наиболее действенной.

При прохождении пограничного контроля при выезде на отдых за границу гражданин, сумма задолженности по алиментам которого на тот момент составляла 160 тыс. рублей, был снят с рейса в связи с действующим постановлением о запрете выезда.

Чтобы успеть провести отпуск в теплых краях, уже через два дня должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю с квитанцией, подтверждающей погашение задолженности в полном объеме.

«В 2021 году вынесено 235 тыс. постановлений о временном ограничении подмосковных должников в праве выезда за пределы Российской Федерации. Данная мера является немаловажным фактором, стимулирующим гасить свои долги», - сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.