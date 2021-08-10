РИАМО - 10 авг. В Московском областном театре драмы и комедии 92-й театральный сезон откроется для зрителей 11 августа спектаклем по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

27 августа театр представит премьерную дилогию: спектакль «Золушка» для семейного просмотра по мотивам сказки Шарля Перро и спектакль «Золушка. New story». В роли Золушки – Ольга Верещагина. Сказочные истории представят зрителям в 11:00 и 18:30.

Со 2 по 10 октября в театре планируется проведение нового фестиваля антрепризных спектаклей «Самородок». Его цели – знакомство зрителей с лучшими образцами театрального искусства, обмен опытом, налаживание профессиональных контактов. В программе фестиваля планируется представить разножанровые спектакли – от классических произведений до авангардных постановок.