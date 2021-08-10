РИАМО - 10 авг. Новые временные велодорожки появились в 5 районах Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, дорожки созданы на улице Свержевского в Донском районе, в 1-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе, на улице Советской Армии в Марьиной Роще, на Олонецкой улице в Отрадном и на Петровке в Тверском районе. Их общая протяженность составляет 5 км.

Поездки на велосипедах популярны среди москвичей: каждый день этим видом транспорта пользуются 3,5 млн горожан.

В городе созданы 300 км велодорожек и велополос (900 км вместе с выделенными полосами).