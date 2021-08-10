РИАМО - 10 авг. Благоустроенная набережная им. Менделеева в Дубне стала любимым местом горожан и туристов для отдыха, прогулок и занятий спортом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как была проведена работа по благоустройству, которая шла в течение 2-х лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Проект победил в 2018 году на Всероссийском конкурсе создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по инициативе президента России Владимира Путина.

Набережная с видом на Волгу и мост через нее имели удручающий вид. Теперь здесь благоустроили историческую часть, сделали велодорожки. На площади 18 га провели функциональное зонирование с учетом естественного ландшафта.

Территорию старого парка обустроили: появились комфортные зоны для тихого времяпрепровождения, для малышей установили детские площадки, а для любителей активного отдыха – площадки для волейбола, тенниса, воркаута.

Здесь также можно сразиться в шахматы за специальными столами, новые удобные столы установили и для пинг-понга.

Отреставрированы спуски к воде, уложена новая брусчатка. Появилась тропиночная сеть для пеших прогулок, везде есть освещение, видеонаблюдение и Wi-Fi.

«Мы с мужем живем в Дубне с 1973 года, очень любим наш город – зеленый, тихий, спокойный. Часто гуляем по набережной. Недавно здесь был ремонт, получилось красиво, по-современному. Чувствуется забота о жителях. Внуки обожают детскую площадку в космическом стиле. Там много всяких качелей, интересных «лазилок», лесенок, как раз то, что любят дети. Нам очень нравится», – рассказала жительница Дубны Ирина Петрова.

Подумали и о тех, кто любит публичные мероприятия: построили амфитеатр и лекторий, а на Молодежной поляне отремонтировали сцену.