РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с повреждением газопровода в поселке Ильинское-Усово подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, во вторник на территории склада в поселке Ильинское-Усово в ходе проведения коммерческой организацией работ по благоустройству был поврежден газопровод высокого давления.

В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере газоснабжения, обеспечения техники безопасности при производстве работ.

В результате аварии на газопроводе ГРС «Архангельское» от газоснабжения была отключена котельная, снабжающая горячей водой ЖК «Рублевское предместье».