РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. На стадионах городского округа Люберцы 14 августа проведут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Комитет по физкультуре и спорту и дирекция спортивных сооружений приглашают жителей и гостей округа провести День физкультурника на стадионах «Урожай», «Труд», «Балятино» и «Торпедо», здесь будет организована большая спортивная программа.

На стадионе «Торпедо» состоится региональный этап Всероссийского фестиваля дворового футбола 6 на 6. Начало в 10:00.

На стадионе «Урожай» пройдут турниры по настольному теннису, мини-футболу, соревнования по легкой атлетике (прыжки в длину, бег на 60 м) и армрестлингу. Начало в 11:00.

На стадионе «Труд» будут организованы турниры по настольному теннису (начало в 10:00), волейболу (начало в 11:00) и стритболу (начало в 16:00).

На стадионе «Балятино» проведут турниры по мини-футболу, волейболу, бадминтону, а также показательные выступления группы «Активное долголетие». Начало в 10:00.

Основная площадка проведения Дня физкультурника – территория перед зданием администрации городского округа.