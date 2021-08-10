РИАМО - 10 авг. После причинения огнестрельных ранений 2 мужчинам в Балашихе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение о конфликте в лесу между группой лиц. По прибытию на место ЧП сотрудники никого не нашли. В ходе осмотра территории обнаружены множественные гильзы от огнестрельного оружия, а также одежда со следами крови.

Позже в отдел полиции по Балашихе поступили сообщения из больниц Москвы о поступлении к ним с огнестрельными ранениями 51-летнего мужчины и 22-летнего молодого человека.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.